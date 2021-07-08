В Башкирии прокуратура начала проверку по факту обрушения рудника

Спасатели продолжают поиски рабочего, который оказался под завалом горных пород в шахте в Хайбуллинском районе. Машиниста погрузочной техники засыпало землей во время обрушения рудника «Юбилейный».

Мужчину не могут найти уже больше десяти часов. О состоянии пострадавшего по-прежнему ничего неизвестно. Обрушение произошло на горизонте 340 метров. Длина самой шахты – 610 метров.

На месте работают специалисты Сибайского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. Рудник принадлежит компании «Башкирская Медь». По факту обрушения региональный следком и  республиканская прокуратура организовали проверки.

Фото №1 - В Башкирии прокуратура начала проверку по факту обрушения рудника

В рамках проверки будет дана оценка обстоятельствам и причинам произошедшего, исполнению законодательства о промышленной безопасности, соблюдению требований по охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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