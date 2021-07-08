В Башкирии прокуратура начала проверку по факту обрушения рудника

В рамках проверки будет дана оценка обстоятельствам и причинам произошедшего, исполнению законодательства о промышленной безопасности, соблюдению требований по охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью