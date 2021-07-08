В Башкирии прокуратура начала проверку по факту обрушения рудника

Спасатели продолжают поиски рабочего, который оказался под завалом горных пород в шахте в Хайбуллинском районе. Машиниста погрузочной техники засыпало землей во время обрушения рудника «Юбилейный».
Мужчину не могут найти уже больше десяти часов. О состоянии пострадавшего по-прежнему ничего неизвестно. Обрушение произошло на горизонте 340 метров. Длина самой шахты – 610 метров.
На месте работают специалисты Сибайского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. Рудник принадлежит компании «Башкирская Медь». По факту обрушения региональный следком и республиканская прокуратура организовали проверки.