Радий Хабиров вручил госнаграды многодетным семьям в День семьи, любви и верности

Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём семьи, любви и верности и вручил многодетным семьям государственные награды России и республики. Церемония награждения прошла в Колонном зале. Глава Башкортостана назвал золотым фондом региона ответственных и мудрых родителей, а также отметил многовековые традиции семей.
Семью Крымчуриных из Уфы на всю страну прославил старший сын Арслан. Он снялся в главной роли в фильме «Сестренка». За ним и его близкими теперь следит вся республика. Сами же родители говорят, что придерживаются простых истин.
Вагиз и Гузель Крымчурины из рук главы Башкортостана Радия Хабирова получили медаль «Родительская доблесть». Награду вручают за воспитание детей, которые принесли славу республике, проявили героизм или имеют особые достижения. За заслуги отметили и родителей известного башкирского певца Айдара Галимова – Минегали и Бибинур Галимовых.
Среди награжденных орденом «Родительская слава» семья Саитбаталовых. Ренат и Лариса сами воспитывались в многодетных семьях и всегда стремились быть многодетными родителями. У них четыре сына и четыре дочки.
Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил почётной грамотой Данира Мухамадиева, который спас тонущего ребёнка. Благодарностью руководителя региона отметили и учителя по технологии и основам безопасности жизнедеятельности Азамата Асылгужина, который научил Данира оказывать первую медицинскую помощь. По словам Радия Хабирова, ответственные, мудрые и заботливые родители – это золотой фонд Башкортостана.
Кроме того, Радий Хабиров сказал, что награжденные – это образец примерных семьянинов. Глава Башкортостана призвал беречь свое здоровье, насколько это возможно. Коронавирус еще не побежден, и потому руководитель региона призвал вакцинироваться и соблюдать все меры безопасности.