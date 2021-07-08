Радий Хабиров вручил госнаграды многодетным семьям в День семьи, любви и верности

Для меня это даже выше, чем те награды, которые я сам получал. Я с таким волнением еще никакую награду не получал. За них такая гордость. И им же много не надо. Они же такое поколение – дети войны. Им такая оценка и на таком уровне значит, что жизнь они не зря прожили.

Айдар Галимов, заслуженный артист Республики Башкортостан