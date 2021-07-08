Радий Хабиров вручил госнаграды многодетным семьям в День семьи, любви и верности

Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём семьи, любви и верности и вручил многодетным семьям государственные награды России и республики. Церемония награждения прошла в Колонном зале. Глава Башкортостана назвал золотым фондом региона ответственных и мудрых родителей, а также отметил многовековые традиции семей.

Семью Крымчуриных из Уфы на всю страну прославил старший сын Арслан. Он снялся в главной роли в фильме «Сестренка». За ним и его близкими теперь следит вся республика. Сами же родители говорят, что придерживаются простых истин.

Семья – это счастье, любовь, дружба, дети. Самое главное для нас, как и для всех, наверное. Это здоровье близких членов семьи, наших родных, наших мам и пап.

Вагиз Крымчурин, глава семейства
Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды многодетным семьям в День семьи, любви и верности

Вагиз и Гузель Крымчурины из рук главы Башкортостана Радия Хабирова получили медаль «Родительская доблесть». Награду вручают за воспитание детей, которые принесли славу республике, проявили героизм или имеют особые достижения. За заслуги отметили и родителей известного башкирского певца Айдара Галимова – Минегали и Бибинур Галимовых.

Для меня это даже выше, чем те награды, которые я сам получал. Я с таким волнением еще никакую награду не получал. За них такая гордость. И им же много не надо. Они же такое поколение – дети войны. Им такая оценка и на таком уровне значит, что жизнь они не зря прожили.

Айдар Галимов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Среди награжденных орденом «Родительская слава» семья Саитбаталовых. Ренат и Лариса сами воспитывались в многодетных семьях и всегда стремились быть многодетными родителями. У них четыре сына и четыре дочки.

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Хочу сказать слова благодарности, наверное, в первую очередь нашим родителям, учителям, тренерам, коллегам. Потому что эта награда не только наша, но и целая система, образ мышления и все прочее.

Ренат Сайбаталов многодетный отец, обладатель ордена «Родительская слава»
Фото №2 - Радий Хабиров вручил госнаграды многодетным семьям в День семьи, любви и верности

Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил почётной грамотой Данира Мухамадиева, который спас тонущего ребёнка. Благодарностью руководителя региона отметили и учителя по технологии и основам безопасности жизнедеятельности Азамата Асылгужина, который научил Данира оказывать первую медицинскую помощь. По словам Радия Хабирова, ответственные, мудрые и заботливые родители – это золотой фонд Башкортостана.

В Башкортостане сильны традиции многодетности. К семье у нашего народа всегда было особое трепетное отношение. Сейчас в Башкортостане живут более полумиллиона семей с детьми. Из них почти 50 тысяч – многодетные. Всё это заслуженное вами, ни с чем несравнимое счастье.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кроме того, Радий Хабиров сказал, что награжденные – это образец примерных семьянинов. Глава Башкортостана призвал беречь свое здоровье, насколько это возможно. Коронавирус еще не побежден, и потому руководитель региона призвал вакцинироваться и соблюдать все меры безопасности.

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