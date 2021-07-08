В Башкирии продлили арест экс-полицейским, продававшим водительские права

Четверым сотрудникам ГИБДД, которые, по версии следствия, продавали водительские права, сегодня продлили арест до сентября. Один из подозреваемых – бывший майор полиции Айдар Гиндуллин.

Имущество экс-заместителя руководителя республиканского регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД оценено в 24 миллиона рублей. Это несколько квартир, более трёх десятков транспортных средств и земельные участки.

В уголовном деле пятеро бывших полицейских: начальник, заместитель и 3 инспектора. Их задержали ещё весной, кроме экс-начальника отдела Ильдуса Шайбакова. Он объявлен в федеральный розыск. Есть еще 3 посредника – так называемые «гражданские» находились только под домашним арестом, накануне им поменяли меру пресечения на запрет на определённые действия.