В лимонарии Уфы впервые вырастили ананасы

В Уфе начинают выращивать ананасы. Экзотику сегодня показали в городском лимонарии. Размеры небольшие – до тех, что можно купить в магазине, пока не доросли. Сотрудники планируют продолжать селекционную работу и, возможно, когда-то заменить импортный фрукт.

В Уфе эти иностранцы обрели второе гражданство. Ананасы посадили несколько месяцев назад. Как правило, их выращивают в странах с тропическим и субтропическим климатом, крупнейшие производители – Коста-Рика, Бразилия и Филиппины. Но опыт решили провести и в Уфе – в городском лимонарии.

Мы рискнули, провели опыт, и он увенчался успехом. Правда, они пока небольшие. Розалия Хайруллина, экскурсовод

Химию в Уфимском лимонарии, говорят, не добавляли. Секрет вовсе не секрет: это полив два раза в неделю и соблюдение температурного режима. Первая партия выросла малютками. Лучше остальных прижился ананас из Таиланда.

Сначала сдадим на анализы в лабораторию, посмотрим, что в них содержится. Розалия Хайруллина, экскурсовод