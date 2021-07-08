Лев Бердичевский стал новым старшим тренером МХК «Толпар»

В новом сезоне «Толпаром» будет руководить новый старший тренер. Игоря Гришина сменил Лев Бердичевский.
Ранее специалист уже работал в МХЛ – возглавлял «Юниор», «Русские Витязи», «СКА-Варяги» и «СКА-1946», с которым становился победителем регулярного чемпионата. Контракт с наставником заключен на один сезон.
Экс-тренер «Толпара» Игорь Гришин покинул команду в связи с истечением срока контракта. Под его руководством юлаевская молодежка в прошлом сезоне сумела пробиться в финал Восточной конференции Кубка Харламова.