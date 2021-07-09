В Уфе 6-летний мальчик застрял в карусели

Накануне, 8 июля, в парке Нефтехимиков в Уфе ребёнок попал в беду. Нога 6-летнего мальчика застряла в карусели. Самостоятельно малыш выбраться уже не смог.

На помощь ребёнку выехали сотрудники Управления гражданской защиты. Оказалось, что ребёнка зажало между движущейся частью неэксплуатируемого аттракциона и посадочной площадкой. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали ногу мальчика.

Малыша передали медикам, которые госпитализировали его в ближайшую больницу. В заброшенном парке мальчик гулял со старшим братом.