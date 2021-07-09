В Башкирии обновили указ о ковид-ограничениях

Радий Хабиров подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор Башкирии отметил, что в коллективах организаций общепита очаги заболевания COVID-19 не регистрировались. Также не подтверждена угроза распространения вируса при посещении объектов общественного питания. В связи с этим было принято решение перенести сроки ввода дополнительных антиковидных ограничений.

Теперь только с 26 июля при посещении ресторанов и учреждений социально-бытового профиля будет необходима справка о вакцинации, об отрицательном ПЦР-тесте или о медотводе. Речь идёт о заведениях общепита, работающих в закрытых помещениях (при количестве 50 и более посадочных мест), салонах красоты, косметических и СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, санаторно-курортных организациях, студенческих общежитиях, а также о междугородних пассажирских перевозках автотранспортом общего пользования и работе пригородного поезда «Орлан».

Фото №1 - В Башкирии обновили указ о ковид-ограничениях

Также Роспотребнадзор порекомендовал главе Башкирии сделать 19 июля нерабочим днём с сохранением заработной платы.

Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за неотложной медицинской помощью и иных случаев прямой угрозы жизни и здоровью) должны соблюдать прибывшие в Башкортостан из-за рубежа, в том числе транзитом через другие регионы России, до получения результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Если житель сделал прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев или переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, то проведение ПЦР-теста не требуется. Массовые деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек можно проводить только на основании решения республиканского оперативного штаба. Жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

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