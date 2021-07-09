В Башкирии обновили указ о ковид-ограничениях

Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за неотложной медицинской помощью и иных случаев прямой угрозы жизни и здоровью) должны соблюдать прибывшие в Башкортостан из-за рубежа, в том числе транзитом через другие регионы России, до получения результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Если житель сделал прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев или переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, то проведение ПЦР-теста не требуется. Массовые деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек можно проводить только на основании решения республиканского оперативного штаба. Жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

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