Уфимский блогер запустил флэшмоб «Выбирай Башкортостан»

«Ещё больше локаций можно посмотреть на сайте туризм-рб.рф. Я уже запланировал себе пару поездок. Да, я тоже ещё не везде был в Башкирии. Люблю свою республику, не собираюсь отсюда уезжать и развиваю ее по мере своих сил, страсти и знаний. Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание», — добавил Раис Габитов.