Уфимский блогер запустил флэшмоб «Выбирай Башкортостан»

Блогер, амбассадор Башкирии, основатель Большой Южноуральской тропы Раис Габитов запустил флэшмоб «Выбирай Башкортостан». Об этом он рассказал на личной страничке в социальной сети.
Цель флэшмоба – поддержать внутренний туризм Башкирии. А принять участие в онлайн-мероприятии может любой желающий. Для этого нужно разместить фото или видео в сети Instagram с достопримечательностями Башкирии. Подписать пост можно любым текстом, но главное – указать хэштэг #выбирайбашкортостан.
Сам Раис Габитов опубликовал фотографии со своими любимыми уголками родной республики: Журавлиное болото, курорт Банное, гора Малиновая, хребет Инзерские зубчатки, Горное ущелье, озеро Якты-куль, санаторий Янган-Тау, гора Иремель. Также блогер поделился видео красивейшего водопада Куперля, который находится в 30 км от Нугушского водохранилища.
По поводу водопада Куперля он пояснил: «Водопад небольшой, но очень классный. Рекомендую. Прекрасный вид. Просто бомба. Обязательно заберитесь на карстовый мост и загадайте желание». Посты вдохновили отпускников и любителей башкирской природы и стремительно набирают лайки и просмотры. В комментариях уже появились желающие посетить водопад, интересуются, как туда добраться.
«Ещё больше локаций можно посмотреть на сайте туризм-рб.рф. Я уже запланировал себе пару поездок. Да, я тоже ещё не везде был в Башкирии. Люблю свою республику, не собираюсь отсюда уезжать и развиваю ее по мере своих сил, страсти и знаний. Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание», — добавил Раис Габитов.
На сайте туризм-рб.рф также размещены баннеры с точными GPS-координатами таких популярных для туристов мест, как Юрактау, хребет Инзерские зубчатки, река Нугуш, Иремель, водопад Кук-караук, Айгир, Мурадымовское ущелье. Нугушское водохранилище.
Отметим, что флешмоб уже подхватили известные люди республики и выложили фото любимых мест в родной республике с хэштегом #выбирайбашкортостан: заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ Эльвира Аиткулова с мужем и домашним питомцем Юстасом на вершине Торатау, заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Марат Газизов с супругой на скале в Хайбуллинском районе с видом на реку Сакмар, депутат Горсовета Марат Васимов выложил видеообзор достопримечательностей Балтачевского района, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев разместил свое место силы – окрестности Старокалмашево Чекмагушевского района.