В Башкирии спасатели продолжают рейды по несанкционированным пляжам

С начала сезона на водоемах республики утонули почти 30 человек. Из них 10 детей. Сотрудники МЧС выходят в регулярные рейды. Проверке подвергаются как несанкционированные места для купания, так и оборудованные пляжи.

Инспекторы рассказывают отдыхающим о правилах поведения на воде и раздают памятки. Всего в республике функционируют более 100 официальных пляжей.