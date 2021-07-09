В Башкирии спасатели продолжают рейды по несанкционированным пляжам

С начала сезона на водоемах республики утонули почти 30 человек. Из них 10 детей. Сотрудники МЧС выходят в регулярные рейды. Проверке подвергаются как несанкционированные места для купания, так и оборудованные пляжи.
Инспекторы рассказывают отдыхающим о правилах поведения на воде и раздают памятки. Всего в республике функционируют более 100 официальных пляжей.
Кроме того, сотрудники МЧС провели для отдыхающих мастер-класс по оказанию первой помощи на воде. Они объяснили, как нужно положить пострадавшего, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Эти навыки могут спасти человеку жизнь.