В Башкирии спасатели продолжают рейды по несанкционированным пляжам

С начала сезона на водоемах республики утонули почти 30 человек. Из них 10 детей. Сотрудники МЧС выходят в регулярные рейды. Проверке подвергаются как несанкционированные места для купания, так и оборудованные пляжи.

Инспекторы  рассказывают отдыхающим о правилах поведения на воде и раздают памятки. Всего в республике функционируют более 100  официальных пляжей.

Фото №1 - В Башкирии спасатели продолжают рейды по несанкционированным пляжам

Кроме того, сотрудники МЧС провели для отдыхающих мастер-класс по оказанию первой помощи на воде. Они объяснили, как нужно положить пострадавшего, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Эти навыки могут спасти человеку жизнь.

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