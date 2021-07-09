Предприниматели Башкирии прокомментировали перенос ковид-ограничений

Сегодня, 9 июля, стало известно, что глава Башкирии подписал изменения в указе о повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Введение жёстких ограничительных мер для невакцинирвоанных вновь перенесли. Старт ограничений планировался 12 июля, но на основе решения Роспотребнадзора введение ограничений перенесли на 26 июля.
Предприниматели Башкирии прокомментировали такое своевременное решение Радия Хабирова. Так, министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев отметил, что предприниматели сами обратились к главе региона, и Радий Хабиров прислушался к их мнению.
Предпринимательское сообщество, которое работает в сфере общественного питания и сфере услуг, обратилось к Радию Фаритовичу с просьбой перенести сроки введения ограничительных мер. Они сейчас ведут активную вакцинацию сотрудников, которые работают в этих сферах, планомерно готовят заведения общепита к работе в новых условиях. Но для всего этого необходимо время, поэтому и была такая просьба со стороны предпринимателей перенести сроки. Глава республики с пониманием отнесся к этим обращениям.
Алексей Гусев, министр торговли и услуг РБ
А совладелица сети кофеен Godji и Гастробара March Дарья Даянова надеется, что перенос ограничительных мер позволит избежать «московского сценария».
Мы сильно продвинулись в вопросе вакцинации наших сотрудников, проводим среди них много разъяснительной работы. Что касается наших гостей, то мы конечно надеемся на их сознательность. Все меры предосторожности мы соблюдаем, за этим очень пристально следим. Надеюсь, что все наши общие усилия помогут нам избежать повторения московского сценария, где наши коллеги конечно сейчас испытывают большие проблемы. Главе республики большое спасибо, что он слышит предпринимателей, и поддержал нашу просьбу.
Дарья Даянова, совладелица сети кофеен Godji и Гастробара March