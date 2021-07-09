Предприниматели Башкирии прокомментировали перенос ковид-ограничений

Мы сильно продвинулись в вопросе вакцинации наших сотрудников, проводим среди них много разъяснительной работы. Что касается наших гостей, то мы конечно надеемся на их сознательность. Все меры предосторожности мы соблюдаем, за этим очень пристально следим. Надеюсь, что все наши общие усилия помогут нам избежать повторения московского сценария, где наши коллеги конечно сейчас испытывают большие проблемы. Главе республики большое спасибо, что он слышит предпринимателей, и поддержал нашу просьбу.

Дарья Даянова, совладелица сети кофеен Godji и Гастробара March