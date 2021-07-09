На «Инвестчасе» одобрили проекты в сфере промышленности и придорожного сервиса

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что обрабатывающие производства – сложное направление, которое нуждается в поддержке. Так, стерлитамакский завод «Инмаш» реализует инвестпроект для выпуска ассортимента продукции для сельского хозяйства, машиностроения, военно-промышленного комплекса.
Вложив 716 млн рублей, инвестор планирует провести реконструкцию приобретённого двухэтажного корпуса с закупкой технологического оборудования и созданием инженерной инфраструктуры
На «Инвестчасе» также обсудили проект создания в Башкортостане сети автомобильных газонакопительных компрессорных станций. На каждой из них появятся кафе, пункты сервисного обслуживания и зарядные модули для электромобилей. Ещё один инвестпроект касался создания негосударственного пансионата для пожилых людей в Иглинском районе. Планируется, что он будет рассчитан на 22 постояльца. Половина мест будет предоставляться нуждающимся бесплатно за счет Министерства семьи, труда, и социальной защиты населения.
Радий Хабиров отметил, что потребность в таких учреждениях есть.