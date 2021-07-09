В Башкирии в аварию попали супруги: муж погиб, а жена в больнице

Инцидент произошёл на 251 км автодороги Уфа-Оренбург. Именно там столкнулись встречные «Рено Меган» и «КамАЗ».

В срочном порядке с места ДТП были госпитализированы 61-летний водитель легковушки и его 60-летняя супруга. Врачи боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, спасти не смогли. Его супруга остаётся под наблюдением врачей. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.