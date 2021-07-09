Жители Уфы пожаловались на жуткий запах гари

С вечера 8 июля до утра 9-го числа жильцы домов у Госцирка сообщили о резком запахе пропан-бутановой смеси и гари. Уфимцы попросили власти Башкирии обратить внимание на проблему.

ИА «Башинформ» отмечает, что к утру 9 июля поступило больше 100 жалоб на неприятный запах. Все обращения оперативно направлены в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. 7 июля также было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду.