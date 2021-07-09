Всемирная Фольклориада продолжает путешествие по Башкирии

С 3 по 10 июля в Башкирии проходит значимое событие — VI Всемирная фольклориада CIOFF®️.

Фольклориада продолжает шагать по республике. Жители Башкирии радостно приветствуют зарубежных гостей из самых разных уголков мира. Так, гости из Мексики были в восторге от тёплого приёма на городской площади.

Гости Фольклориады активно знакомятся с культурой Башкирии. Карлос Ролдан из Колумбии спел песню о генерале Шаймуратове, а боливийцы научились играть на ложках. Гости из Колумбии даже успели создать «стихийный ансамбль» и дать концерт.

Гости из Польши примерили национальный костюм в башкирской юрте. Артисты были заинтересованы необычным элементом – цветком курая. А ещё гости из Польши примерили рыцарские доспехи. Гости из США и вовсе спели заводную песню «Хэй-хэй, Салават!».