В Башкирии женщины торговали поддельными справками о вакцинации

Полицейские Стерлитамака задержали двух местных жительниц, которые торговали поддельными сертификатами о прохождении вакцинации от коронавируса.

Фото №1 - В Башкирии женщины торговали поддельными справками о вакцинации

33-летняя женщина и её 43-летняя подруга, которая работает в больнице, решили «помочь» своим многочисленным знакомым. Они продавали им справки о прохождении вакцинации без самой процедуры. Ампулы с прививкой женщина просто уничтожала.

За поддельный сертификат женщины просили от 500 до 3,5 тысяч рублей. Так, полицейским удалось найти 40-летнего горожанина, который приобрёл справку именно таким незаконным путём. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

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