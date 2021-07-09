В Башкирии женщины торговали поддельными справками о вакцинации

Полицейские Стерлитамака задержали двух местных жительниц, которые торговали поддельными сертификатами о прохождении вакцинации от коронавируса.

33-летняя женщина и её 43-летняя подруга, которая работает в больнице, решили «помочь» своим многочисленным знакомым. Они продавали им справки о прохождении вакцинации без самой процедуры. Ампулы с прививкой женщина просто уничтожала.