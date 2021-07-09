В Башкирии компания перевернулась на катамаране

Накануне, 8 июля, в службу спасения обратилась женщина. Она заявила, что её друзья перевернулись на катамаране.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС оперативно выехали на вызов. Оказалось, четверо друзей отправились кататься на катамаране и оставили подругу на берегу. Через несколько часов компания так и не вернулась, тогда женщина забила тревогу.

В результате поисково-спасательных работ отдыхающие были найдены на другом берегу. Они спокойно развлекались, забыв про время и про подругу. Спасатели проводили ребят на другой берег и напомнили о правилах поведения на воде.