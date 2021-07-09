На Фольклориаде в Башкирии выступила беременная 11-м ребёнком американка

34-летняя американка Крис приехала на Всемирную Фольклориаду в Башкирию в составе делегации. Прямо перед поездкой её семью ждала радостная новость – женщина оказалась беременна.

К слову, у Крис уже есть 10 детей. Беременность не стала помехой для визита в Россию. Многодетная мама проконсультировалась с врачом, который дал добро на поездку.

Появление малыша на свет ожидается уже в ноябре. А пока неунывающая мамочка активно поёт и танцует на сценах Фольклориады в Аскарово, Старосубхангулово, Учалах, Сибае и Белорецке. Делегация из США исполнила не только традиционные американские композиции, но и спела башкирскую песню «Хэй, хэй, Салават!».