В Башкирии археологи приступили к раскопкам и изучению музея-заповедника «Ирандык»в Баймакском районе. Ученые планируют выяснить, как жили предки в эпоху бронзы. Устройство их жилищ, использование бытовой утвари.
В научное среде поселения называют Селек и Улак. Их аналоги существуют также в Челябинской и Оренбургской областях. В раскопках здесь участвуют более 30 человек, 20 из них – студенты-первокурсники Башгосуниверситета. Информация, которая будет получена во время работы археологов, станет основной для научных работ.