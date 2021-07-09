В Башкирии археологи приступили к раскопкам и изучению музея-заповедника «Ирандык»

Почему мы решили его исследовать? Дело в том, что памятник хоть и был найден достаточно давно, в 2003 году, но с тех времен на нем не проводилось полноценных археологических раскопок. И в научной литературе эти памятники оставались, условно говоря, серыми. То есть культурно-археологическая атрибуция, я имею в виду поселение Улак и Селек, они всегда ставились нашими коллегами под вопросом.

Ильшат Бахшиев, руководитель экспедиции