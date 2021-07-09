В Башкирии из поваленных ураганом деревьев построят ФОК

В Бурзянском районе появится физкультурный комплекс из поваленных ураганом деревьев. Такое решение приняли жители деревни Яумбаево совместно с представителями регионального Минлесхоза и депутатом Госдумы Зариф Байгускаров.

Недалеко от населенного пункта сильный ураган повалил деревья порядка 500 кубометров. Лесоохрана запретила жителям села их заготавливать. После обсуждения вопроса, как разумно использовать деревья, было принято решение, что жители Яумбаево привезут деревья в деревню и построят ФОК.