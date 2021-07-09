Башкирия показала самый большой прирост по темпам вакцинации: Мурашко

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, отметил Башкирию как регион с самым большим темпом по вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо Башкирии министр отметил также Москву и Московскую область, Брянскую, Липецкую, Смоленскую, Тверскую области, Краснодарский край, Адыгею.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, темпы вакцинации в республике действительно значительно выросли. В среднем в сутки регистрируется более 20 тысяч человек, которые проходят первый этап вакцинации.
По данным на 9 июля, в Башкирии поставлено 798 780 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, вакцинировано первым компонентом – 710 854. Полностью завершена вакцинация (оба компонента) – 405 651 чел.