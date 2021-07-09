Башкирия показала самый большой прирост по темпам вакцинации: Мурашко

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, отметил Башкирию как регион с самым большим темпом по вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, темпы вакцинации в республике действительно значительно выросли. В среднем в сутки регистрируется более 20 тысяч человек, которые проходят первый этап вакцинации.