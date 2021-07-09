В Башкирии в доме для престарелых постояльцы лежали в фекалиях
Жительница Башкирии обратилась к властям республики с просьбой о помощи. По словам возмущенной женщины, в частном доме для престарелых «Долголетие» издеваются над постояльцами.
По семейным обстоятельствам женщине пришлось устроить свою недееспособную маму в пансионат. Выбор пал на открывшийся два месяца назад частный дом «Долголетие». 20 мая семья привезла бабушку в дом для престарелых, но уже 6 июля экстренно забрала домой.
Пенсионерка находилась в ужасно запущенном состоянии. У женщины образовались глубокие пролежни, теперь ей требуется операция. По словам женщины, персонал в пансионате ужасный: хамит, ругается на постояльцев, не оказывает необходимую старикам медицинскую помощь. Сами пенсионеры буквально брошены на произвол: голодные они лежат на голых матрасах, у многих серьезно запущены болезни, они боятся громких звуков, а некоторые и вовсе лежат в собственных фекалиях.
Старики все с язвами, грязные, голодные, одна лежала видимо избитая, потому что держалась за лицо. Лежачие больные находятся на втором этаже где крутая лестница и всё, выхода больше нет. В случае ЧП они просто элементарно не смогут вынести по ней всех стариков, эвакуационных путей больше нет. Нет средств пожаротушения, нет систем сигнализации при пожаре. Окна не открываются, смрад стоит на весь пансионат. Грязь в санузлах. Бабушка наша вся с гнойными глазами, все лежат на простых матрасах без простыней. Одна женщина вся фекалиях. При громких звуках все начали вжимать головы в плечи от страха. Ходячих больных не выпускают погулять, телевизора, радио нет, с утра до ночи они слушают только стоны тяжелобольных — это Ад на земле. Прошу Вас хоть какого-то содействия, чтоб облегчить жизнь этим несчастным. Может хозяева прочтут и что-то изменят в отношении беззащитных клиентов. И прошу не осуждать тех, кто сдаёт, ведь они это делают очень часто, чтоб выйти на работу и прокормить семью. Оплата опекуну в РФ в районе 6 тысяч при условии, что он не будет работать, вот и идешь на последние меры.
дочка пострадавшей пенсионерки
Как сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты, по указанному адресу уже выехала проверка, результаты которой будут озвучены позже.