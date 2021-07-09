В Башкирии в доме для престарелых постояльцы лежали в фекалиях

Старики все с язвами, грязные, голодные, одна лежала видимо избитая, потому что держалась за лицо. Лежачие больные находятся на втором этаже где крутая лестница и всё, выхода больше нет. В случае ЧП они просто элементарно не смогут вынести по ней всех стариков, эвакуационных путей больше нет. Нет средств пожаротушения, нет систем сигнализации при пожаре. Окна не открываются, смрад стоит на весь пансионат. Грязь в санузлах. Бабушка наша вся с гнойными глазами, все лежат на простых матрасах без простыней. Одна женщина вся фекалиях. При громких звуках все начали вжимать головы в плечи от страха. Ходячих больных не выпускают погулять, телевизора, радио нет, с утра до ночи они слушают только стоны тяжелобольных — это Ад на земле. Прошу Вас хоть какого-то содействия, чтоб облегчить жизнь этим несчастным. Может хозяева прочтут и что-то изменят в отношении беззащитных клиентов. И прошу не осуждать тех, кто сдаёт, ведь они это делают очень часто, чтоб выйти на работу и прокормить семью. Оплата опекуну в РФ в районе 6 тысяч при условии, что он не будет работать, вот и идешь на последние меры.

дочка пострадавшей пенсионерки