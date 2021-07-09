В Башкирии количество летальных случаев от коронавируса достигло 640

Так, в Башкирии за последние сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За всё время этот показатель достиг 42 936. С выздоровлением за сутки выписали 183 человек (за всё время пандемии – 40 190). Скончались ещё пятеро. А общее число летальных исходов достигло 640.