Казахская группа «Улытау» отметила 20-лектний юбилей на сцене Всемирной Фольклориады

Казахстанская группа «Улытау» отметила 20-летний юбилей на сцене Всемирной Фольклориады. На площадке уфимского амфитеатра выступили Узбекистан, Мексика, Польша и Казахстан. Посмотреть на шоу мирового масштаба собрались зрители с разных уголков мира.
Скрипка и немного инструментального этно-рока. Для казахстанской группы «Улытау» двойной праздник – не только участие в международном событии, но и 20-летний юбилей. Этно-группа стала хедлайнером вечера. В столице Башкирии «Улытау» уже во второй раз. Артисты рассказали, что прониклись башкирской атмосферой и чувствуют себя как дома. А это уже шоу артистов из Узбекистана. Группа готовилась к выступлению на сцене всемирной Фольклориады целых два года.
За кулисами готовятся к выходу следующие артисты. Никакого волнения, ведь выступать на большой публике для них не в новинку. Следом за Узбекистаном - зажигательная Мексика.
Три национальных танца и более 50 костюмов. Мексиканцы преодолели путь в 16 часов полета, чтобы добраться до Всемирной Фольклориады.
Костюм чарро и, конечно же, сомбреро. Таков мексиканский национальный мужской костюм. На девушках – пышные платья. Одеты как "с иголочки", это не может не впечатлять. Тем более, что подкачать нельзя. И уровень мировой, и зрители в них верят.
Среди зрителей много представителей самых разных национальностей. Каждый из них пришел не только посмотреть на шоу и поддержать своих, но и поучаствовать в процессе обмена культурой и традициями, ведь Фольклориада – это уникальное событие, которое объединило не столько страны, сколько нации и народы.
Напомним, что за Фольклориадой в режиме реального времени можно наблюдать в Уфе с трех фан-зон: в парке «Волна» Ленинского района, в «Первомайском» Калинского района и в «Демском» парке города.