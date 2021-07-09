Казахская группа «Улытау» отметила 20-лектний юбилей на сцене Всемирной Фольклориады

Казахстанская группа «Улытау» отметила 20-летний юбилей на сцене Всемирной Фольклориады. На площадке уфимского амфитеатра выступили Узбекистан, Мексика, Польша и Казахстан. Посмотреть на шоу мирового масштаба собрались зрители с разных уголков мира.

Скрипка и немного инструментального этно-рока. Для казахстанской группы «Улытау» двойной праздник – не только участие в международном событии, но и 20-летний юбилей. Этно-группа стала хедлайнером вечера. В столице Башкирии «Улытау» уже во второй раз. Артисты рассказали, что прониклись башкирской атмосферой и чувствуют себя как дома. А это уже шоу артистов из Узбекистана. Группа готовилась к выступлению на сцене всемирной Фольклориады целых два года.

Это близкие народы по культуре, духу, традициям. Азамат Тимергазин, куратор группы «Айкулаш», Узбекистан

За кулисами готовятся к выходу следующие артисты. Никакого волнения, ведь выступать на большой публике для них не в новинку. Следом за Узбекистаном - зажигательная Мексика.

Три национальных танца и более 50 костюмов. Мексиканцы преодолели путь в 16 часов полета, чтобы добраться до Всемирной Фольклориады.

Костюм чарро и, конечно же, сомбреро. Таков мексиканский национальный мужской костюм. На девушках – пышные платья. Одеты как "с иголочки", это не может не впечатлять. Тем более, что подкачать нельзя. И уровень мировой, и зрители в них верят.

Нам все очень понравилось. Люди очень приветливые. Все прекрасно. Организация на высшем уровне. Селена, второй директор мексиканской группы

Мы впервые в Башкортостане, но я уже полюбила этих людей. Это просто великолепно! Мы надеемся вернуться сюда снова. Сараи, участница Фольклориады, Мексика

Среди зрителей много представителей самых разных национальностей. Каждый из них пришел не только посмотреть на шоу и поддержать своих, но и поучаствовать в процессе обмена культурой и традициями, ведь Фольклориада – это уникальное событие, которое объединило не столько страны, сколько нации и народы.

Фольклориада – это уникальный диалог между странами. Жители разных городов и стран представляют здесь свою культуру и традиции, и делятся своими впечатлениями. Я думаю, что это очень большие возможности как для Башкортостана, так и для всех участников Фольклориады Адигуна, участник Фольклориады, Индонезия