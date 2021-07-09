Жителя Башкирии осудили за попытку сжечь пристава

По версии следствия, в мае 2020 года за горожанином имелась задолженность около 270 тысяч рублей. Поэтому судебный пристав арестовал автомобиль обвиняемого. Однако это возмутило должника. Он предложил приставу встретиться у гаражей, где горожанин облил судебного исполнителя бензином и попытался поджечь. К счастью, приставу удалось вырваться и убежать на безопасное расстояние.