Жителя Башкирии осудили за попытку сжечь пристава

42-летний житель Стерлитамака предстал перед Верховным судом Башкирии. Мужчину обвинили в попытке убить судебного пристава.
По версии следствия, в мае 2020 года за горожанином имелась задолженность около 270 тысяч рублей. Поэтому судебный пристав арестовал автомобиль обвиняемого. Однако это возмутило должника. Он предложил приставу встретиться у гаражей, где горожанин облил судебного исполнителя бензином и попытался поджечь. К счастью, приставу удалось вырваться и убежать на безопасное расстояние.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. А вот суд вынес ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.