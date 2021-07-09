Франция — Германия 1:0, результат матча 15 июня, сыгравшие коэффициенты

«Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия. На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него», — отметил Погба.