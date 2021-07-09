Франция — Германия 1:0, результат матча 15 июня, сыгравшие коэффициенты

15 июня в первом туре группы F на Евро-2020 Франция обыграла Германию со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В пяти подряд матчах команды Дешама заходит одна и та же ставка — по ней вы могли увеличить банк на 582%. Далее обзор поединка и выигрышного тренда. Поставить с высоким коэффициентом можно на betcity.ru.
Продолжение серии
Германия играла дома, но немногие верили в ее успех. Лев проводит смену поколений — она получается болезненной. Теперь сборная менее убедительна и чаще оступается.
Команда Дешама подходила к матчу на серии из четырех побед во всех турнирах. Франция не проигрывала Германии с июля 2014 года — пять матчей подряд.
Встреча началась бодро, соперники охотно шли в атаку. Напряжение было у обоих ворот с первых минут. Франция смотрелась надежнее в обороне и интереснее впереди. Команда Дешама без проблем справлялась с выпадами немцев, а сама регулярно заставляла вздрогнуть поклонников Германии.
На 20-й минуте игровое преимущество французов воплотилось в гол. Эрнандес мощно прострелил со своего фланга, а Хуммельс неудачно подставил ногу и переправил мяч в собственные ворота. У Нойера не было шансов отразить снаряд.
На перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе команды Дешама.
Во втором тайме немцы шли вперед все большими силами, но команда Дешама спокойно справлялась с их атаками. Франция получила возможность играть на контратаках и рассчитывала забить второй мяч, чтобы успокоить игру.
На 67-й минуте встречи Мбаппе продемонстрировал индивидуальное мастерство и уложил мяч под дальнюю штангу. Удар вышел неотразимым, но гол отменили из-за положения вне игры.
Немцы стали чаще угрожать воротам Льориса, а Франция продолжала уповать на контратаки. На 85-й минуте Бензема удвоил преимущество в счете с паса Мбаппе. Однако, после видеопросмотра у Киллиана рассмотрели офсайд. Еще один гол гостей был отменен.
Встреча завершилась минимальной победой Франции.
Наставники остались довольны игроками
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в восторге от результата.
«Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили.
Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой», — сказал Дешам.
Полузащитник Франции Поль Погба отметил командную работу.
«Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия. На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него», — отметил Погба.
Наставник сборной Германии Йоахим Лев похвалил свою команду.
«Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась, — выложилась по полной», — заявил Лев.
Выигрышные ставки в матчах сборной Франции
В матче Франция — Германия зашла ставка на победу команды Дидье Дешама с коэффициентом 2.90. Это седьмая встреча Мбаппе и Ко, где сыграл данный вариант.
Предыдущие четыре игры, где зашла ставка на победу сборной Франции:
● Франция — Болгария 3:0 (коэффициент 1.07);
● Франция — Уэльс 3:0 (1.39);
● Босния — Франция 0:1 (1.45);
● Казахстан — Франция 0:2 (1.09).
Общий коэффициент: 1.07 x 1.39 x 1.45 x 1.09 x 2.90 = 6.82.
Если бы вы ставили 1 000 рублей «лесенкой» (на каждый следующий матч идет вся выплата с предыдущего), то получили бы 6 820 рублей.
В ближайшем матче команда Дидье Дешама встретится с Венгрией. БЕТСИТИ принимает ставки на победу сборной Франции с коэффициентом 1.34.