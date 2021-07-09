В Минлесхозе прокомментировали появление смога в Башкирии

Башкортостан накрыл смог от пожаров в Челябинской области. На удушливый запах гари жалуются жители Белорецка, поселка Тирлянский, сел Буганак, Серменево, Сосновка, города Сибай, а также Баймакский и Абзелиловский районы. Фото и видео сегодняшней обстановки очевидцы выложили в социальных сетях.

На кадрах хорошо видно, как густой дым практически полностью затянул небо. Специалисты предполагают, что смог от лесных пожаров из других регионов страны, в том числе Челябинской области, переносит ветер. Мобильные лаборатории организовали забор проб воздуха на превышение ПДК загрязняющих веществ.

Согласно данным Башгидрометцентра, в юго-восточных районах республики сегодня ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. Между тем с 5 по 25 июля в девяти районах Башкирии жителям запрещено заходить или заезжать на автотранспорте в леса. Ограничения связаны с высокой пожарной опасностью.