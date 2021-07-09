В Башкирии появилась штрафстоянка для бесхозного скота

Пункт временного содержания бродячих животных расположен рядом с поселком Укшук Белорецкого района. Сделано это для того, чтобы предотвратить террор автодорог от коров и лошадей.
Подобные ситуации привычны в поселках и деревнях республики. Водителям приходится сбрасывать скорость, чтобы не сбить крупнорогатый скот и немного подождать. Если коровы перешли дорогу без эксцессов – уже хорошо.
А вот и более страшные последствия. Авария произошла еще в прошлом году в Абзелиловском районе. Водитель «Дэу Нексия» не заметил, как дорогу перебегал табун лошадей, в результате погибли трое подростков и жеребенок. В Белорецком районе уже начали действовать. Так появилась штрафстоянка для бесхозных животных.
Содержание одного животного в загоне обойдётся хозяину в 2853 рубля за первые сутки и 1800 рублей за последующие. К тому же придется заплатить еще и штраф за нарушение правил выпаса скота. А это от 1 до 3 тысяч рублей. В качестве бонуса пойманных нарушителей осмотрит ветеринар.
В случае если владелец животного не объявится в течение трех дней, скот отправится на хранение в фермерское хозяйство на полгода, после чего животное будет признано бесхозным. Только за последние 6 месяцев в Белорецком районе произошло 12 аварий с участием животных, хозяева которых так и не объявились.