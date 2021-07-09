В Башкирии появилась штрафстоянка для бесхозного скота

Пункт временного содержания бродячих животных расположен рядом с поселком Укшук Белорецкого района. Сделано это для того, чтобы предотвратить террор автодорог от коров и лошадей.

Подобные ситуации привычны в поселках и деревнях республики. Водителям приходится сбрасывать скорость, чтобы не сбить крупнорогатый скот и немного подождать. Если коровы перешли дорогу без эксцессов – уже хорошо.

А вот и более страшные последствия. Авария произошла еще в прошлом году в Абзелиловском районе. Водитель «Дэу Нексия» не заметил, как дорогу перебегал табун лошадей, в результате погибли трое подростков и жеребенок. В Белорецком районе уже начали действовать. Так появилась штрафстоянка для бесхозных животных.

Содержание одного животного в загоне обойдётся хозяину в 2853 рубля за первые сутки и 1800 рублей за последующие. К тому же придется заплатить еще и штраф за нарушение правил выпаса скота. А это от 1 до 3 тысяч рублей. В качестве бонуса пойманных нарушителей осмотрит ветеринар.

Организованы рейды, обнаружен бесхозный скот. Будет специализированная организация, которая будет осуществлять загон. Содержаться он будет до момента обнаружения хозяина. Максим Сулейманов, начальник отдела развития агропромышленного сектора администрации Белорецкого района