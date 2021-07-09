Пилотажная группа «Русские витязи» в Уфе: «Ваши двигатели – самые надёжные в мире»

«Русские витязи» покажут высший пилотаж в уфимском небе. Пилоты прилетели в столицу накануне и уже успели попасть в местные паблики в соцсетях. Сегодня летчики впервые посетили предприятие, где собирают сердце истребителей, на которых они выполняют сложные элементы. Для гостей организовали экскурсию на УМПО.
«Русские витязи» – единственная команда в мире, которая выполняет фигуры высшего пилотажа на самолетах класса «тяжелый истребитель». Бочка, петля Нестерова, колокол, фонтан, роспуск тюльпана. Сложнейшие элементы асы выполняют на одном дыхании. Сегодня военные лётчики – почетные гости на одном из крупнейших оборонных предприятий страны, где собирают авиадвигатели для Су-35С и других крылатых боевых машин.
От фронтовых штурмовиков до современных истребителей последнего поколения. Пилотажную группу пригласили в сборочный цех.
Это форсированный авиадвигатель АЛ-41Ф-1С. Точно такие установлены на истребителях Су-35С пилотажной группы «Русские витязи». И в Уфе лётчики впервые увидели, как их производят и испытывают на максимальных мощностях.
Испытание одного двигателя идёт 36 часов. Его проверяют по 250 параметрам в боевом режиме. Нагрузка на узлы и агрегаты – колоссальная. Операторам запретили снимать мониторы. Все данные и результаты – военная тайна.
Завтра в 17 часов «Русские витязи» устроят показательные полеты над акваторией реки Белой. Наблюдать за фигурами высшего пилотажа можно будет с парка «Ватан» и новой набережной. Лётчики говорят, что после посещения завода они ещё больше уверены в надёжности двигателей, и обещают устроить незабываемое шоу, если погода не подведет.