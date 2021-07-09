Пилотажная группа «Русские витязи» в Уфе: «Ваши двигатели – самые надёжные в мире»

«Русские витязи» покажут высший пилотаж в уфимском небе. Пилоты прилетели в столицу накануне и уже успели попасть в местные паблики в соцсетях. Сегодня летчики впервые посетили предприятие, где собирают сердце истребителей, на которых они выполняют сложные элементы. Для гостей организовали экскурсию на УМПО.

«Русские витязи» – единственная команда в мире, которая выполняет фигуры высшего пилотажа на самолетах класса «тяжелый истребитель». Бочка, петля Нестерова, колокол, фонтан, роспуск тюльпана. Сложнейшие элементы асы выполняют на одном дыхании. Сегодня военные лётчики – почетные гости на одном из крупнейших оборонных предприятий страны, где собирают авиадвигатели для Су-35С и других крылатых боевых машин.

Гордимся промышленностью нашей страны и теми изделиями, которые выпускают в Уфе. Ваши двигатели – самые надёжные в мире. Игорь Ткаченко, член авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»

От фронтовых штурмовиков до современных истребителей последнего поколения. Пилотажную группу пригласили в сборочный цех.

Это опора турбины камеры низкого давления. Они заинтересовались, как это всё работает. Они хорошо летают, а мы показали, на чем они летают, что мы для них собираем. Владимир Плохотнюк, слесарь-сборщик авиационных двигателей ПАО «ОДК-УМПО»

Это форсированный авиадвигатель АЛ-41Ф-1С. Точно такие установлены на истребителях Су-35С пилотажной группы «Русские витязи». И в Уфе лётчики впервые увидели, как их производят и испытывают на максимальных мощностях.

Испытание одного двигателя идёт 36 часов. Его проверяют по 250 параметрам в боевом режиме. Нагрузка на узлы и агрегаты – колоссальная. Операторам запретили снимать мониторы. Все данные и результаты – военная тайна.

Любые фигуры, которые выполняет самолет, которые может сделать современный самолет вплоть до зависания в воздухе, как вертолет, – благодаря этому двигателю самолет может стоять в воздухе, вращаться на нулевой скорости. Сергей Стрижак, заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Мы его в собранном виде видели, но в таком, конечно, впервые, как сопла крутятся. Впечатления отличные, на это можно смотреть вечно. Олег Ерофеев, хвостовой ведомый авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»