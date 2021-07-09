Группа The Hatters выступила на Всемирной Фольклориаде в Уфе

The Hatters в Уфе. На Всемирной Фольклориаде выступила джипси-фолк-рок группа из Питера. Выступление коллектива стало на сегодня завершающим. С утра участники культурной олимпиады посетили 4 района республики.

Аплодисментами публика благодарит артистов из Болгарии за получасовое выступление. На сцене ансамбль представил 4 народных танца нескольких регионов страны. По ходу перформанса артисты меняли свои костюмы, каждый из которых имеет уникальность той или иной микрокультуры болгар.

Это национальный костюм болгар Шопского края. Этот черный ремень можно комбинировать, например, с голубым поясом или с голубой рубашкой. Об этом мы, кстати, рассказывали жителям в Кармаскалинском и Октябрьском районах. Моде Моденов, Кристиан Кауф, артисты народного болгарского ансамбля «Пламъче»

Башкирский язык звучит с американским акцентом. Такое явно не везде услышишь. А вот в Белорецке исполнение любимой в народе песни жителям очень понравилось. Сегодня Фольклориада успела посетить еще 3 района республики – Благовещенский, Ишимбайский и Илишевский.

Пока жителей Башкирии знакомят с заграничной культурой, туристы узнают самобытность нашей республики. Экскурсионные автобусы «Терра Башкирия» начинают свой путь с 7 вечера. Желающие знакомятся с городом, маршрут пролегает по историческим местам столицы Башкортостана.

Без пристального внимания посетителей нашей республики точно не останется Уфимский амфитеатр – сегодня в парке «Ватан» для гостей выступают коллективы Палестины, Белоруссии, Румынии, Камеруна. Хедлайнером стала джипси-фолк-рок группа The Hatters.