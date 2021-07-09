Группа The Hatters выступила на Всемирной Фольклориаде в Уфе

The Hatters в Уфе. На Всемирной Фольклориаде выступила джипси-фолк-рок группа из Питера. Выступление коллектива стало на сегодня завершающим. С утра участники культурной олимпиады посетили 4 района республики.
Аплодисментами публика благодарит артистов из Болгарии за получасовое выступление. На сцене ансамбль представил 4 народных танца нескольких регионов страны. По ходу перформанса артисты меняли свои костюмы, каждый из которых имеет уникальность той или иной микрокультуры болгар.
Башкирский язык звучит с американским акцентом. Такое явно не везде услышишь. А вот в Белорецке исполнение любимой в народе песни жителям очень понравилось. Сегодня Фольклориада успела посетить еще 3 района республики – Благовещенский, Ишимбайский и Илишевский.
Пока жителей Башкирии знакомят с заграничной культурой, туристы узнают самобытность нашей республики. Экскурсионные автобусы «Терра Башкирия» начинают свой путь с 7 вечера. Желающие знакомятся с городом, маршрут пролегает по историческим местам столицы Башкортостана.
Без пристального внимания посетителей нашей республики точно не останется Уфимский амфитеатр – сегодня в парке «Ватан» для гостей выступают коллективы Палестины, Белоруссии, Румынии, Камеруна. Хедлайнером стала джипси-фолк-рок группа The Hatters.
За неделю Фольклориады в республике показали свою культуру и самобытность делегации из 37 стран. Завтра в амфитеатре уфимского Конгресс-холла «Торатау»состоится церемония закрытия фестиваля. И по традиции флаг форума передадут стране-хозяйке уже следующей, VII Всемирной Фольклориады. На сцене выступят хор имени М.Е. Пятницкого и музыкант Эмир Кустурица. Завершится крупнейший фестиваль праздничным салютом.