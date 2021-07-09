Выпускники военного центра при УГАТУ получили дипломы и звания офицеров

Более 50 выпускников военного центра при УГАТУ получили дипломы и звания офицеров. Лейтенантов распределили на службу в воздушно-космические силы. Они получили сразу две специальности: военную и гражданскую.
Звон монет как предвестие блестящей карьеры. Более 50 курсантов сегодня получают звание офицера. Теперь перед ними открыты все двери. Выпускник Леонид Юсупов пойдет по стопам отца: отправится на службу в Хабаровск. Прошедший горячки точки военный в отставке поддерживает сына, но не без опасений, ведь все-таки на протяжении нескольких лет он будет далеко от дома, но долг обязывает.
Пять лет учебы, стажировки, бессонные ночи перед экзаменами – все это уже позади. Еще одна страница в жизни этих ребят перелистнута. Теперь они квалифицированные специалисты своего дела.
Выпускники получили специальность не только военную, но и гражданскую. Если вдруг выпускник решит уйти из этой сферы, он сможет работать по другому профилю. Но это лишь после трех лет службы по контракту. С трудоустройством в учебном военцентре при УГАТУ проблем нет: без работы никто не останется
Вскоре молодые лейтенанты отправятся служить по контракту в самые разные точки России: от Калининграда до Владивостока. А уже через три года они предстанут перед выбором: продолжить службу там же или вернуться на Родину. Ведь кто знает, куда занесет судьба молодого офицера.
Военная подготовка в УГАТУ ведется с 1944 года. За это время вуз подготовил более 18 тысяч офицеров. А сегодня новая партия лейтенантов отправляется в свободный полет – навстречу судьбе.