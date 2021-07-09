Выпускники военного центра при УГАТУ получили дипломы и звания офицеров

Более 50 выпускников военного центра при УГАТУ получили дипломы и звания офицеров. Лейтенантов распределили на службу в воздушно-космические силы. Они получили сразу две специальности: военную и гражданскую.

Звон монет как предвестие блестящей карьеры. Более 50 курсантов сегодня получают звание офицера. Теперь перед ними открыты все двери. Выпускник Леонид Юсупов пойдет по стопам отца: отправится на службу в Хабаровск. Прошедший горячки точки военный в отставке поддерживает сына, но не без опасений, ведь все-таки на протяжении нескольких лет он будет далеко от дома, но долг обязывает.

Всегда был ответственный и поэтому, конечно, волнуемся. Надеемся, что он не подведет. Ильдус Юсупов, отец выпускника

Отучился в университете с целью выпуститься именно офицером, желание такое имеется – служить дальше. Руслан Юсупов, выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета

Пять лет учебы, стажировки, бессонные ночи перед экзаменами – все это уже позади. Еще одна страница в жизни этих ребят перелистнута. Теперь они квалифицированные специалисты своего дела.

Волнение есть от неизвестного. Были на стажировках, на сборах, мы понимаем, что нас ждет, мы к этому готовились, поэтому прорвемся! Леонид Дьяков, выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета

Выпускники получили специальность не только военную, но и гражданскую. Если вдруг выпускник решит уйти из этой сферы, он сможет работать по другому профилю. Но это лишь после трех лет службы по контракту. С трудоустройством в учебном военцентре при УГАТУ проблем нет: без работы никто не останется

Кроме того, что на территории страны распределили, один еще и поехал служить в Киргизскую республику на нашу российскую авиационную базу в город Кант. Евгений Сотников, полковник, начальник военного учебного центра при Уфимском государственном авиационном техническом университете

Вскоре молодые лейтенанты отправятся служить по контракту в самые разные точки России: от Калининграда до Владивостока. А уже через три года они предстанут перед выбором: продолжить службу там же или вернуться на Родину. Ведь кто знает, куда занесет судьба молодого офицера.