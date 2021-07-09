В Уфе сотрудники библиотеки популяризируют чтение через соцсети

Книжный фотосет. Сотрудники уфимской библиотеки решили популяризировать чтение креативными постами в социальных сетях. Их они сопровождают юмористичными фотографиями. Такой подход – способ завлечь читателей из виртуальных сетей в библиотеку.

Хаски Аксель не самая усидчивая модель. Нужно делать много дублей, чтобы фотография удалась. Приходится подстраиваться. Пес с ярко-голубыми глазами –  герой  иллюстрации к повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». 

Фотосессии в 31-й библиотеке Уфы уже давно стали делом привычным. Весь необходимый реквизит сотрудники приносят из дома. Идея продвигать учреждение культуры необычным способом родилась у библиотекаря Вероники Русаковой.  И вот уже полгода  инстаграм-аккаунт стал наполняться фотографиями, в основном комедийного жанра.

Фото №1 - В Уфе сотрудники библиотеки популяризируют чтение через соцсети

Порой от разработки идеи до ее воплощения проходит буквально несколько часов. В творческом процессе участвует весь персонал. Приглашает Вероника и друзей. С тех пор библиотечный «Инстаграм» ожил.

В планах у Вероники и ее коллег начать снимать и видеоролики.  Мечта библиотекарей – мотивировать таким образом  интернет-пользователей отложить в сторону смартфоны и взять в руки настоящую книгу.

Фото №2 - В Уфе сотрудники библиотеки популяризируют чтение через соцсети
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