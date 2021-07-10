«Мне запомнились природа и люди»: Эмир Кустурица прибыл в Уфу на VI Всемирную Фольклориаду

В Уфу прибыл знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Он выступит в качестве хедлайнера со своей группой «The No Smoking Orchestr» на торжественной церемонии закрытия VI Всемирной Фольклориады.

Эмир Кустурица выступит в Уфе второй раз. Корреспонденту БСТ удалось пообщаться с музыкантом в здании аэропорта и узнать, что Кустурице запомнилось с прошлого визита и как он относится к Фольклориаде.

- Эмир, вы второй раз в нашем городе. Что вам у нас понравилось?

- Во время прошлого визита мне очень понравилась просторная площадка, на которой мы играли концерт. Она была очень красивой. Я думаю, что наш грядущий концерт тоже будет хорошим.

- Расскажите о предстоящем выступлении?

- Суть нашего концерта в том, чтобы зрители ощутили всю мощь, чтобы сделать людей счастливыми.

- А что вам больше всего запомнилось после прошлого визита?

- Природа и люди. Это то, что для меня всегда играет главную роль.

- В ваших фильмах есть множество деталей о национальных традициях. Что вы думаете о Фольклориаде?

- Я думаю, что фестивали - это основной ресурс мировой культуры.