В Башкирии столкнулись иномарка и мотоцикл, погиб мужчина

В Башкирии в результате столкновения иномарки и мотоцикла скончался мужчина. ДТП было совершено в Салавате в шестом часу вечера 9 июля.

Столкновение зарегистрировано сотрудниками Госавтоинспекции на ул. Ленинградской. За рулем Peugeot 308 находился 28-летний житель Салавата. Мотоциклом управлял 49-летний мужчина. Он скончался в больнице от полученных в ДТП травм.

Сообщается, что водитель мотоцикла был ранее лишен водительских прав за повторное пьяное вождение. ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.