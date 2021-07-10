В Башкирии число всех выявленных случаев коронавируса превысило 43 тысячи

В Башкирии растет число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди населения. На сегодняшний день, 10 июля, по данным республиканского оперштаба, число всех зарегистрированных на территории Башкирии случаев Covid-19 превысило новую отметку.

За сутки в республике выявили 205 фактов коронавируса. Это абсолютный рекорд, который регистрировался за весь период пандемии. Общее число фактов заражения составило 43 141 случаев.

Также в Башкирии за сутки выписано по выздоровлению 167 пациентов, а за все время пандемии – 40 357 человек. Но за сутки зафиксированы и новые случаи смерти от коронавируса. Число жертв выросло до 646 человек, в их числе 6 пациентов, которые скончались за сутки.