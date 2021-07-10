В Уфе в связи с проведением Фольклориады перекроют дороги

В Уфе в связи с проведением VI Всемирной Фольклориады будут перекрыты несколько дорог. Уже с 8 утра 10 июля и до полуночи будет ограничено движение на трех участках, сообщает администрация Уфы.

Фото №1 - В Уфе в связи с проведением Фольклориады перекроют дороги

Это коснется ул. Заки Валиди на участке от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури, также ограничат движение транспорта на ул. Генерал-губернатора Перовского от Набережной до Заки Валиди и на ул. Набережной до пересечения с Сочинской. Кроме того, 11 июля будет закрыта парковочная зона напротив Конгресс-холла «Торатау».

Из-за ограничений движения будет изменен маршрут общественного транспорта. Однако в городе вплоть до 23 часов 10 июля работают дополнительные автобусы.

В районе торгового комплекса «Пушкинский» (ул. Пушкина, 35а) организовано накопление 40 автобусов ГУП «Башавтотранс» и порядка 110 единиц автобусов перевозчиков негосударственной формы собственности. Они осуществляют перевозку пассажиров в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку. Точка отправления автобусов – от сквера Мажита Гафури с улицы Пушкина.

Пресс-служба администрации Уфы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна