В Уфе в связи с проведением Фольклориады перекроют дороги

В Уфе в связи с проведением VI Всемирной Фольклориады будут перекрыты несколько дорог. Уже с 8 утра 10 июля и до полуночи будет ограничено движение на трех участках, сообщает администрация Уфы.

Это коснется ул. Заки Валиди на участке от ул. Аксакова до ул. Мажита Гафури, также ограничат движение транспорта на ул. Генерал-губернатора Перовского от Набережной до Заки Валиди и на ул. Набережной до пересечения с Сочинской. Кроме того, 11 июля будет закрыта парковочная зона напротив Конгресс-холла «Торатау».

Из-за ограничений движения будет изменен маршрут общественного транспорта. Однако в городе вплоть до 23 часов 10 июля работают дополнительные автобусы.