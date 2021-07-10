У жителей Башкирии может появиться дополнительный выходной в июле

Жители Башкирии, возможно, отдохнут четыре дня подряд – с 17 по 20 июля. Предложение о дополнительном выходном в понедельник сделано Роспотребнадзором в качестве антиковидной меры. При этом указано, что заработная плата работника должна быть сохранена.

При этом ограничительные меры в республике переносятся еще на два  недели – с 12 на 26 июля.  Глава республики внес изменения в указ о повышенной готовности. Речь о наличии справок о вакцинации, противопоказаний к прививке или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов и пользовании междугородними пассажирскими перевозками. Если предложение Роспотребнадзора о выходном 19 июля подтвердят, то не выходить на работу можно будет четыре дня. Решение должен принять работодатель.

Сегодня сократился срок инкубационного периода до четырех дней. Если мы выделяем четыре дня, когда семьи могут побыть в семьях, на природе, на даче, изолироваться и не идти в большие коллективы, как раз произойдет срок, в течение которого нам позволят рассредоточить больных, здоровых, а для вакцинированных это будет дополнительный срок, чтобы отдохнуть, чтобы у них сформировались антитела.

Валентин Павлов, ректор БГМУ
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