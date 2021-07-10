У жителей Башкирии может появиться дополнительный выходной в июле

Жители Башкирии, возможно, отдохнут четыре дня подряд – с 17 по 20 июля. Предложение о дополнительном выходном в понедельник сделано Роспотребнадзором в качестве антиковидной меры. При этом указано, что заработная плата работника должна быть сохранена.
При этом ограничительные меры в республике переносятся еще на два недели – с 12 на 26 июля. Глава республики внес изменения в указ о повышенной готовности. Речь о наличии справок о вакцинации, противопоказаний к прививке или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов и пользовании междугородними пассажирскими перевозками. Если предложение Роспотребнадзора о выходном 19 июля подтвердят, то не выходить на работу можно будет четыре дня. Решение должен принять работодатель.