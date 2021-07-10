У жителей Башкирии может появиться дополнительный выходной в июле

Сегодня сократился срок инкубационного периода до четырех дней. Если мы выделяем четыре дня, когда семьи могут побыть в семьях, на природе, на даче, изолироваться и не идти в большие коллективы, как раз произойдет срок, в течение которого нам позволят рассредоточить больных, здоровых, а для вакцинированных это будет дополнительный срок, чтобы отдохнуть, чтобы у них сформировались антитела.

Валентин Павлов, ректор БГМУ