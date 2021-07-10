В Уфе пройдет церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады

По сообщению организаторов, финальный день Фольклориады начнется на площади имени Салавата Юлаева. Здесь участники форума соберутся на коллективную фотосессию. После этого делегации стран подпишут в Конгресс-холле «Торатау» Послания организаторов и участников VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ 2021 года будущим поколениям и участникам следующей Фольклориады. Их упакую в капсулу времени и передадут на заключительной церемонии.