В Уфе пройдет церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады

В Уфе 10 июля состоится торжественная церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады CIOFF®️. Церемония начнется в 17 часов на открытой площадке амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».
По сообщению организаторов, финальный день Фольклориады начнется на площади имени Салавата Юлаева. Здесь участники форума соберутся на коллективную фотосессию. После этого делегации стран подпишут в Конгресс-холле «Торатау» Послания организаторов и участников VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ 2021 года будущим поколениям и участникам следующей Фольклориады. Их упакую в капсулу времени и передадут на заключительной церемонии.
С 17 часов возле памятника Салавату Юлаеву пилотажная группа «Русские Витязи» поприветствует гостей и участников форума. В 17:30 начнется концертная программа. Первыми выступит Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. Следом ожидается выступление участников из 18 стран и ведущих коллективов Башкирии. Завершит вечер группа The No Smoking Orchestra с Эмиром Кустурицей.
Фото: сайт Фольклориады