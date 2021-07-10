В Уфе пройдет церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады

В Уфе 10 июля состоится торжественная церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады CIOFF®️. Церемония начнется в 17 часов на открытой площадке амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».

Фото №1 - В Уфе пройдет церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады

По сообщению организаторов, финальный день Фольклориады начнется на площади имени Салавата Юлаева. Здесь участники форума соберутся на коллективную фотосессию. После этого делегации стран подпишут в Конгресс-холле «Торатау» Послания организаторов и участников VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ 2021 года будущим поколениям и участникам следующей Фольклориады. Их упакую в капсулу времени и передадут на заключительной церемонии.

С 17 часов возле памятника Салавату Юлаеву пилотажная группа «Русские Витязи» поприветствует гостей и участников форума. В 17:30 начнется концертная программа. Первыми выступит Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. Следом ожидается выступление участников из 18 стран и ведущих коллективов Башкирии. Завершит вечер группа The No Smoking Orchestra с Эмиром Кустурицей.

Фото: сайт Фольклориады

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