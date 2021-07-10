В Башкирии послания для участников следующей Фольклориады заложили в капсулу времени

В Башкирии 10 июля состоится торжественная церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады CIOFF®️. Перед началом основного действия были подписаны и заложены в капсулу времени послания для участников следующей Всемирной Фольклориады.
Кроме того, CIOFF®️ и Республиканский центр народного творчества подписали протокол, которым выразили намерения по сотрудничеству, чтобы сохранять, распространять и передавать будущим поколениям нематериальное культурное наследие. Документ подписали Президент CIOFF®️ Филипп Боссан и гендиректор РЦНТ РБ Артур Алибаков перед участниками из 37 стран мира.
На заседании национальных делегатов были созданы послания и заложены в капсулы времени организаторов и участников VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ будущим поколениям, а также участникам VII Всемирной фольклориады CIOFF®️. В каждой капсуле содержатся напутственные слова и пожелания. Кроме того, капсулу времени с посланием будущим поколениям, присутствующие наполнили символами – монетами, украшениями, артефактами, музыкальными инструментами, лоскутками тканей традиционных костюмов и другое.
Президент CIOFF®️ Филипп Боссан опустил в капсулу времени монету, Президент Российской национальной секции CIOFF, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова — традиционную русскую матрешку, министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова — памятное украшение. Право опустить в капсулу памятные послания делегатов получил исполнительный директор Дирекции по подготовке и проведению VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ Артур Алибаков.
На торжественной церемонии каждому представителю делегатов были вручены памятные плакетки.
Утром на площади имени Салавата Юлаева также состоялось коллективное фотографирование участников VI Всемирной фольклориады CIOFF®️.
Фото: Рамиль Нафиков