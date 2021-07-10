В Башкирии послания для участников следующей Фольклориады заложили в капсулу времени

На заседании национальных делегатов были созданы послания и заложены в капсулы времени организаторов и участников VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ будущим поколениям, а также участникам VII Всемирной фольклориады CIOFF®️. В каждой капсуле содержатся напутственные слова и пожелания. Кроме того, капсулу времени с посланием будущим поколениям, присутствующие наполнили символами – монетами, украшениями, артефактами, музыкальными инструментами, лоскутками тканей традиционных костюмов и другое.