«Мы думали, в России будет холодно»: участник Фольклориады из Колумбии поделился впечатлениями

В Башкирии сегодня, 10 июля, пройдет заключительный день VI Всемирной Фольклориады. Участники из разных стран уже успели выступить более чем в 20 муниципалитетах республики.

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В Ишимбае 9 июля свой фольклор представили гости из Испании, Колумбии, Польши, Австрии, Казахстана. Участники фестиваля делятся впечатлениями от увиденного в Башкирии. Кого-то покорила природа, других – народные инструменты.

Гость из жаркой Колумбии Даниэль Руано рассказал, что не ожидал от России такой теплой погоды. Также он поделился впечатлениями от конины, которую впервые попробовал в Башкирии.

Ваш климат почти такой же, как у нас. На такой жаре я чувствую себя вполне комфортно. Мы думали, что в России будет холодно и взяли с собой тёплую одежду. Здесь мы впервые в жизни попробовали конину. Это необычный опыт, но нам понравилось. Мы у себя в Колумбии могли бы попробовать приготовить такие блюда, но боимся, что так вкусно не получится. Я четыре года играл на гитаре, поэтому первым делом обратил внимание на необычные музыкальные инструменты, на которых играют местные артисты. И хотелось бы сыграть на них при случае.

Даниэль Руано, участник Фольклориады из Колумбии

Фото: Гульнора Ямилева

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