«Мы думали, в России будет холодно»: участник Фольклориады из Колумбии поделился впечатлениями

В Башкирии сегодня, 10 июля, пройдет заключительный день VI Всемирной Фольклориады. Участники из разных стран уже успели выступить более чем в 20 муниципалитетах республики.
В Ишимбае 9 июля свой фольклор представили гости из Испании, Колумбии, Польши, Австрии, Казахстана. Участники фестиваля делятся впечатлениями от увиденного в Башкирии. Кого-то покорила природа, других – народные инструменты.
Гость из жаркой Колумбии Даниэль Руано рассказал, что не ожидал от России такой теплой погоды. Также он поделился впечатлениями от конины, которую впервые попробовал в Башкирии.
Фото: Гульнора Ямилева