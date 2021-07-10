«Мы думали, в России будет холодно»: участник Фольклориады из Колумбии поделился впечатлениями

Ваш климат почти такой же, как у нас. На такой жаре я чувствую себя вполне комфортно. Мы думали, что в России будет холодно и взяли с собой тёплую одежду. Здесь мы впервые в жизни попробовали конину. Это необычный опыт, но нам понравилось. Мы у себя в Колумбии могли бы попробовать приготовить такие блюда, но боимся, что так вкусно не получится. Я четыре года играл на гитаре, поэтому первым делом обратил внимание на необычные музыкальные инструменты, на которых играют местные артисты. И хотелось бы сыграть на них при случае.

Даниэль Руано, участник Фольклориады из Колумбии