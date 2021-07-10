В Уфе утонул молодой мужчина, не умевший плавать

В Уфе из реки в районе Каменной переправы извлекли мертвое тело молодого мужчины. Предварительно установлено, что тот не умел плавать.

В Управлении гражданской защиты по городу сообщили, что трагедия произошла на реке Уфа. Сообщение об утонувшем поступило вечером 9 июля. Очевидцы рассказали, что при купании в реке утонул молодой мужчина.

На место прибыли водолазы Управления гражданской защиты по Уфе. Им удалось обнаружить тело утонувшего. Это был мужчина 1996 года рождения. Тело находилось на глубине 2,5 метров на расстоянии 25 метров от берега.

Не купайтесь в необорудованных местах! Течение, неровный рельеф дна, замусоренность акватории и многие другие факторы могут привести к несчастному случаю! Чтобы обезопасить свой отдых у воды, посещайте только официальные пляжи! Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе