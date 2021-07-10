В Башкирии кошку «воскресили» после попадания под поезд

В Башкирии кошка смогла выжить после попадания под поезд. Кошка по кличке Стефания месяц сражалась за свою жизнь вместе с ветеринарами и неравнодушными любителями животных.

После того, как Стефания оказалась под колесами поезда, кошка лишилась задних конечностей и хвоста. В течение месяца кошка оставалась под наблюдением ветеринаров в частном приюте. На днях стало известно, что состояние ее все еще нельзя назвать стабильным из-за большой потери крови и инфицирования ран. Остались проблемы с почками и печенью.

Неравнодушные жители республики помогли с финансовой стороны. Скинулись по чуть-чуть, кто сколько смог.

И вот, 8 июля Стефания смогла самостоятельно пройти. Сообщается, что кошка уже собралась домой.