После сообщений о нарушениях в доме престарелых в Уфе прокуратура начала проверку

В Уфе прокуратура начала проверку после сообщений в средствах массовой информации о нарушениях в пансионате. Накануне стало известно, что постояльцы пансионата проживают в ужасных условиях, в том числе лежат прямо в своих же фекалиях.
По сообщению прокуратуры Башкирии, было установлено, что организация, о которой идет речь, занимается предоставлением услуг по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Ведомство намерено проверить, как здесь соблюдаются санэпид нормы, противопожарные, а также разобраться в качестве и условиях содержания граждан.
Отмечено, что будет обращено внимание на наличие предметов первой необходимости. Будет дана оценка действиям должностных лиц этого учреждения. Если же обнаружатся на то основания, то далее уже будет решаться вопрос о принятии мер реагирования надзорного ведомства.