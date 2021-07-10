После сообщений о нарушениях в доме престарелых в Уфе прокуратура начала проверку

В Уфе прокуратура начала проверку после сообщений в средствах массовой информации о нарушениях в пансионате. Накануне стало известно, что постояльцы пансионата проживают в ужасных условиях, в том числе лежат прямо в своих же фекалиях.

По сообщению прокуратуры Башкирии, было установлено, что организация, о которой идет речь, занимается предоставлением услуг по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Ведомство намерено проверить, как здесь соблюдаются санэпид нормы, противопожарные, а также разобраться в качестве и условиях содержания граждан.