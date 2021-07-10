Всех школьников Башкирии будут обучать финансовой грамотности

В Башкирии во всех общеобразовательных учреждениях появятся обязательные уроки финансовой грамотности для школьников. Планируется, что введут такие уроки с 1 сентября 2022 года, а по согласию родителей – с 2021 года.
Как рассказали в пресс-службе Центрального банка Башкирии, новые госстандарты, разработанные с Банком России, подразумевают введение элементов финансовой грамотности в такие предметы, как математика и окружающий мир в начальных классах. В 5-9 классах преподавать финансовую грамотность будут на уроках математики, обществознания и географии.
Школьников обучат навыкам безопасного поведения в интернете, например, при проведении финансовых операций. Также детям объяснят, как анализировать доходы и расходы в семье, составлять личный финансовый план, отличать легальные финансовые организации от мошеннических.