Всех школьников Башкирии будут обучать финансовой грамотности

Дети, обученные финансовой грамотности, с большей вероятностью не попадутся на уловки мошенников и будут уметь правильно распоряжаться личными финансами. Кроме того, ребята научатся ориентироваться в современных финансовых продуктах, отстаивать свои права как потребителей финансовых услуг, а также получат навыки, необходимые для развития собственного бизнеса.

Анна Каменева, эксперт по финансовой грамотности Отделения Национального банка по РБ Банка России.