Всех школьников Башкирии будут обучать финансовой грамотности

В Башкирии во всех общеобразовательных учреждениях появятся обязательные уроки финансовой грамотности для школьников. Планируется, что введут такие уроки с 1 сентября 2022 года, а по согласию родителей – с 2021 года.

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Как рассказали в пресс-службе Центрального банка Башкирии, новые госстандарты, разработанные с Банком России, подразумевают введение элементов финансовой грамотности в такие предметы, как математика и окружающий мир в начальных классах. В 5-9 классах преподавать финансовую грамотность будут на уроках математики, обществознания и географии.

Дети, обученные финансовой грамотности, с большей вероятностью не попадутся на уловки мошенников и будут уметь правильно распоряжаться личными финансами. Кроме того, ребята научатся ориентироваться в современных финансовых продуктах, отстаивать свои права как потребителей финансовых услуг, а также получат навыки, необходимые для развития собственного бизнеса.

Анна Каменева, эксперт по финансовой грамотности Отделения Национального банка по РБ Банка России.

Школьников обучат навыкам безопасного поведения в интернете, например, при проведении финансовых операций. Также детям объяснят, как анализировать доходы и расходы в семье, составлять личный финансовый план, отличать легальные финансовые организации от мошеннических.

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