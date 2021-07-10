В Башкирии за полгода родилось 183 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей

В Башкирии с начала текущего года и до 30 июня, по данным Республиканского центра СПИД, было зарегистрировано 183 ребенка, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. В их числе 99 мальчиков и 84 – девочек.

Сообщается, что в республике за полгода было обследовано на ВИЧ 530 592 человек. Выявлено ВИЧ-инфицированных 1 106 человек, 59,13% из которых – мужчины. Скончались в этом году в Башкирии 405 ВИЧ-инфицированных граждан.