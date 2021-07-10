В Башкирии за полгода родилось 183 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей

В Башкирии с начала текущего года и до 30 июня, по данным Республиканского центра СПИД, было зарегистрировано 183 ребенка, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. В их числе 99 мальчиков и 84 – девочек.
Сообщается, что в республике за полгода было обследовано на ВИЧ 530 592 человек. Выявлено ВИЧ-инфицированных 1 106 человек, 59,13% из которых – мужчины. Скончались в этом году в Башкирии 405 ВИЧ-инфицированных граждан.
По данным Республиканского центра СПИД, в основном в этом году ВИЧ заразились граждане в возрасте от 31 до 40 лет – 418 человек из 1 106. Также высокая заболеваемость зарегистрирована среди жителей 41-50 лет – 331 человек. На третьем месте – категория граждан в возрасте от 31 до 30 лет – 137 случаев. Среди подростков 15-17 лет фактов заражения ВИЧ за эти полгода не выявлено.