Житель Уфы рано утром погиб после съезда в кювет

Утром 10 июля недалеко от проезжей части в Туймазинском районе Башкирии был обнаружен мужчина. Он скончался еще до того, как прибыла скорая помощь.

По данным ГИБДД Башкирии, в шестом часу утра в указанном районе на 1322 километре дороги М5 «Урал» было совершено одиночное ДТП. Мужчина, 35-летний житель Уфы, находясь за рулем автомобиля Chrysler PT Cruiser, вылетел в кювет, где иномарка опрокинулась.

Предположительно, водитель не справился с рулевым управлением. В результате ДТП уфимец погиб на месте. ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.