Без шлемов и прав, с потухшим фонарем: в Башкирии ночью погибли мотоциклист и его пассажир

В Башкирии в полночь произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого слала смерть двух человек. На дороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара в Хайбуллинском районе республики столкнулись иномарка и мотоцикл «ИЖ Планета».

Фото №1 - Без шлемов и прав, с потухшим фонарем: в Башкирии ночью погибли мотоциклист и его пассажир

За рулем Skoda Octavia в момент ДТП находился 19-летний местный житель. Он столкнулся с мотоциклом при движении в сторону села Акъяр. За рулем «ИЖ Планета» находился 24-летний мужчина, с ним также – 20-летний пассажир. В итоге оба молодых человека, находившиеся на мотоцикле, скончались на месте.

Известно, что мотоциклист не имел водительского удостоверения, а погибшие в момент столкновения были без мотошлема. Со слов водителя легковушки, у "ИЖ Планета" не горел заданий фонарь, а на одежде мотоциклиста и его пассажира отсутствовали светоотражающие элементы. Начато расследование.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: скриншот видео ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ 

Пенальти
Уфимская волна