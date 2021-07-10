Без шлемов и прав, с потухшим фонарем: в Башкирии ночью погибли мотоциклист и его пассажир

В Башкирии в полночь произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого слала смерть двух человек. На дороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара в Хайбуллинском районе республики столкнулись иномарка и мотоцикл «ИЖ Планета».

За рулем Skoda Octavia в момент ДТП находился 19-летний местный житель. Он столкнулся с мотоциклом при движении в сторону села Акъяр. За рулем «ИЖ Планета» находился 24-летний мужчина, с ним также – 20-летний пассажир. В итоге оба молодых человека, находившиеся на мотоцикле, скончались на месте.