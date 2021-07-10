На всемирной Фольклориаде в Уфе выступил Русский народный хор им. Пятницкого

В Уфе на торжественной церемонии закрытия VI Всемирной Фольклориады выступил знаменитый Государственный Академический Русский народный хор им. Пятницкого. В столице Башкирии для них это было первое выступление.

Фото №1 - На всемирной Фольклориаде в Уфе выступил Русский народный хор им. Пятницкого

Творческий коллектив исполнил продемонстрировал шедевры русского фольклора. Под конец Аскар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Башкирии, вышел на сцену в стилизованном башкирском костюме.

Эмоции переполняют, мы очень рады, что мы здесь, что мы можем разделить с вами этот праздник! Фольклориада — это единение, соборность, обмен культур, опытом. Тому, кто это придумал — низкий поклон!

Анастасия Кузнецова, хормейстер коллектива

По словам Аскара Абдразакова, он уже продумывает варианты дальнейшего сотрудничества хора с республикой.

Фото:  Валерий Шахов

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