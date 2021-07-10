На всемирной Фольклориаде в Уфе выступил Русский народный хор им. Пятницкого

Эмоции переполняют, мы очень рады, что мы здесь, что мы можем разделить с вами этот праздник! Фольклориада — это единение, соборность, обмен культур, опытом. Тому, кто это придумал — низкий поклон!

Анастасия Кузнецова, хормейстер коллектива