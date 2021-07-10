На всемирной Фольклориаде в Уфе выступил Русский народный хор им. Пятницкого

В Уфе на торжественной церемонии закрытия VI Всемирной Фольклориады выступил знаменитый Государственный Академический Русский народный хор им. Пятницкого. В столице Башкирии для них это было первое выступление.
Творческий коллектив исполнил продемонстрировал шедевры русского фольклора. Под конец Аскар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Башкирии, вышел на сцену в стилизованном башкирском костюме.
По словам Аскара Абдразакова, он уже продумывает варианты дальнейшего сотрудничества хора с республикой.
Фото: Валерий Шахов