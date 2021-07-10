В Башкирии на водохранилище спасли четверых отдыхающих

В Башкирии сотрудники Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям провели рейд на территории Павловского водохранилища. В это время четверым отдыхающим понадобилась срочная помощь спасателей.

По сообщению пресс-служб Госкомитета РБ по ЧС, четверо друзей переплыли на противоположный берег, не позаботившись о спасательных жилетах. Однако обратно вернуться они не смогли, потому что неожиданно испортилась погода.

Сильные волны и дождь поспособствовали сдутию лодки. На помощь застрявшим на том берегу прибыл спасательный катер, который и доставил отдыхающих обратно.