Радий Хабиров и Анатолий Сердюков посетили КумАПП и обсудили перспективы предприятия

Модернизированный вертолет Ка-32А11М, произведенный в Башкортостане, планируют презентовать на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Он способен тушить пожары в труднодоступных местах. Перспективы роста портфеля заказов Кумертауского авиапредприятия обсудили глава республики и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех». Радий Хабиров вместе с Анатолием Сердюковым побывали непосредственно на производстве винтокрылых.

Тот самый модернизированный вертолет Ка-32А11М. К отправке практически готов. На международную выставку МАКС-2021 винтокрылая машина полетит не своим ходом, а на борту грузового самолета. С образцами готовой продукции и перспективными разработками Кумертауского авиационного производственного предприятия ознакомились глава Башкортостана и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех».

В 2020-м на предприятии изготовили четыре вертолёта Ка-32А11ВС и провели ремонт ещё четырёх машин. План на этот год – выпустить семь вертолётов и модернизировать ещё 15 винтокрылых. А ведь буквально пару лет назад КумАПП находилось в тяжелом финансово-экономическом положении. По инициативе Радия Хабирова была создана совместная рабочая группа, куда вошли представители от республики, «Ростеха» и управляющей компании «Вертолеты России». Был разработан ряд мероприятий для загрузки предприятия и сохранения его потенциала.

Весь 2019 год мы тяжело переживали за судьбу кумертауского предприятия, которое могло уйти от серийного производства к выпуску агрегатов. Но благодаря поддержке руководства страны, «Ростеха» в 2020 году завод, что называется, «задышал». Он начал получать большие заказы, в том числе на экспорт. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время общения с руководством КумАПП Радий Хабиров и Анатолий Сердюков обсудили перспективы дальнейшего роста портфеля заказов и диверсификации производства, механизмы льготного финансирования завода, в том числе с привлечением займов Фонда развития промышленности России. И такой успешный опыт сотрудничества с республикой, по словам Анатолия Сердюкова, уже тиражируется в других регионах России.

Мы сегодня проводили уже шестое заседание межведомственной комиссии. Все вопросы, которые мы ставили на следующее заседание, они практически на 90-95 процентов. И я считаю, что вот этот опыт достаточно плодотворный и показательный для работы с субъектами РФ. Мы уже такие заключили с Казанью, Екатеринбургом. Я считаю, что очень полезно и результативно. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех»