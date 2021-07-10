Радий Хабиров и Анатолий Сердюков посетили КумАПП и обсудили перспективы предприятия

Модернизированный вертолет Ка-32А11М, произведенный в Башкортостане, планируют презентовать на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Он способен тушить пожары в труднодоступных местах. Перспективы роста портфеля заказов Кумертауского авиапредприятия обсудили глава республики и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех». Радий Хабиров вместе с Анатолием Сердюковым побывали непосредственно на производстве винтокрылых.
Тот самый модернизированный вертолет Ка-32А11М. К отправке практически готов. На международную выставку МАКС-2021 винтокрылая машина полетит не своим ходом, а на борту грузового самолета. С образцами готовой продукции и перспективными разработками Кумертауского авиационного производственного предприятия ознакомились глава Башкортостана и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех».
В 2020-м на предприятии изготовили четыре вертолёта Ка-32А11ВС и провели ремонт ещё четырёх машин. План на этот год – выпустить семь вертолётов и модернизировать ещё 15 винтокрылых. А ведь буквально пару лет назад КумАПП находилось в тяжелом финансово-экономическом положении. По инициативе Радия Хабирова была создана совместная рабочая группа, куда вошли представители от республики, «Ростеха» и управляющей компании «Вертолеты России». Был разработан ряд мероприятий для загрузки предприятия и сохранения его потенциала.
Во время общения с руководством КумАПП Радий Хабиров и Анатолий Сердюков обсудили перспективы дальнейшего роста портфеля заказов и диверсификации производства, механизмы льготного финансирования завода, в том числе с привлечением займов Фонда развития промышленности России. И такой успешный опыт сотрудничества с республикой, по словам Анатолия Сердюкова, уже тиражируется в других регионах России.
Сегодня КумАПП не просто производит привычные вертолеты, но и осваивает выпуск новых видов продукции. К примеру, системы пожаротушения. Кстати, в марте 2021 года в ходе посещения КумАПП глава Башкортостана поручил правительству региона разработать техническое задание на изготовление в 2021 году пожарно-спасательного вертолёта Ка-32 для нужд республики. А в будущем планируется приобрести еще летательный аппарат со спасательными функциями, который прибавил бы оперативности в реагировании на чрезвычайные ситуации.