В Башкирии уборка озимых началась раньше срока из-за аномальной жары

363 тысячи гектаров – столько озимых культур в этом году предстоит убрать аграриям республики. Уборочная кампания в этом году стартовала раньше сроков. Все из-за аномальной жары. Растения редкие, колоски пустые. Объемы урожая озимой пшеницы как минимум в два раза меньше, чем в прошлом году.

Без бережного отношения к жатке поломки не избежать. Комбайнер с 25-летним стажем Денис Сухоруков рассказывает обо всех премудростях ремесла сыну. Вместе они трудятся в поле на уборке озимой пшеницы.

– Почему выбрал труд механизатора? – Нравится, пример отца повлиял. С детства меня учил. Василий Сухоруков, механизатор

На уборку пшеницы хлеборобы СПК Колхоз им. Салавата вышли 7 июля. На две недели раньше обычного срока. Всему виной аномальные погодные условия

Раньше, может, гектар пройдешь, бункер наберешь. Сейчас гектаров 5 надо убрать, чтобы бункер набрать. Он же вон редкие. А раньше высокие были, хорошие. Денис Сухоруков, механизатор

Поэтому колосья приходится практически сбривать, максимально низко опуская жатку. Но не везде это дает желаемый эффект. В хозяйстве озимой пшеницей засеяно 1000 гектаров. На сегодняшний день убрано более 200. Аграрии отмечают, что в среднем урожай раза в два меньше, чем в прошлом году – 15-20 центнеров с гектара.

Сами видите, редкие, землю видать. Обычно она по пояс и масса полная, одни колоски. Землю не должно быть видно. Сама почва перегревается, трещины. Двойной эффект – почвенная жара и воздушная. С данного поля мы солому не сможем взять. Ее не сможет запрессовать пресс-подборщик. Денис Макеев, главный агроном СПК Колхоз им. Салавата