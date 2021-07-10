В Башкирии уборка озимых началась раньше срока из-за аномальной жары

363 тысячи гектаров – столько озимых культур в этом году предстоит убрать аграриям республики. Уборочная кампания в этом году стартовала раньше сроков. Все из-за аномальной жары. Растения редкие, колоски пустые. Объемы урожая озимой пшеницы как минимум в два раза меньше, чем в прошлом году.
Без бережного отношения к жатке поломки не избежать. Комбайнер с 25-летним стажем Денис Сухоруков рассказывает обо всех премудростях ремесла сыну. Вместе они трудятся в поле на уборке озимой пшеницы.
На уборку пшеницы хлеборобы СПК Колхоз им. Салавата вышли 7 июля. На две недели раньше обычного срока. Всему виной аномальные погодные условия
Поэтому колосья приходится практически сбривать, максимально низко опуская жатку. Но не везде это дает желаемый эффект. В хозяйстве озимой пшеницей засеяно 1000 гектаров. На сегодняшний день убрано более 200. Аграрии отмечают, что в среднем урожай раза в два меньше, чем в прошлом году – 15-20 центнеров с гектара.
Надежду аграрии хозяйства возлагают на яровую пшеницу. Культура на 2500 гектарах дала высокие стебли и наливные колосья. Главное, чтобы погода не подвела и прошли долгожданные дожди. Иначе солнце может сжечь и этот урожай.